De Roon: “Eravamo stanchi, potevamo pareggiarla”

Marten De Roon intervistato dal canale ufficiale della Dea, ha commentato il ko subito in casa con il Napoli:

“Dobbiamo subito pensare alla prossima partita, però resta il rammarico per il ko con il Napoli. Abbiamo dominato, abbiamo dato il massimo. Prima del rigore abbiamo avuto qualche occasione per segnare, poi quando vai in svantaggio diventa tutto difficile. Il 2-0 prima dell’intervallo è pesante. Abbiamo riaperto la gara con il mio gol, poi purtroppo è arrivata un po’ di stanchezza, altrimenti avremmo segnato anche il secondo gol. Il terzo gol? Non dobbiamo mai prendere un gol così, in contropiede“.