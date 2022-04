Atalanta-Napoli è in programma oggi alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. I bergamaschi potranno contare nuovamente su Duvan Zapata che torna a disposizione dopo il problema all’adduttore rimediato contro il Cagliari a febbraio.

Gasperini cercherà di gestire al meglio il giocatore, non è escluso che possa entrare a gara in corso. Questo quanto si legge sul quotidiano sportivo TuttoSport, oggi in edicola.