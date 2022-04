CorrSport – Gasperini non rischierà Zapata dal primo minuto

Duvan Zapata è recuperato e siederà almeno in panchina oggi al Gewiss Stadium.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha voluto d’altronde precisare l’importanza di questo calciatore per il finale di stagione della Dea. Giovedì ci sarà anche il big match contro il Lipsia, che ha vinto questo weekend in casa del Borussia Dortmund per 1-4 e che si appresta ad essere una delle possibili finaliste della competizione europea. Gli orobici guardano alle competizioni ancora in corso e sognano un bottino pieno anche in Europa League, cosa che significherebbe accesso diretto come quinta squadra della Serie A alla prossima Champions League. Il cammino in campionato si è fatto complicato, con la Juventus di Allegri che sembra viaggiare oramai ad alta quota e che di sicuro manterrà un ritmo elevato fino alla fine.