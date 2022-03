Oggi Giuseppe Accardi, procuratore sportivo ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mancini rimarrà alla guida della nazionale. Ha vinto gli Europei e perso solo una partita. Si riparte più incazzati di prima. Roberto troverà i giocatori giusti. Ricostruirà qualcosa di importante. Come? Da come è ripartita la Germania quindici anni fa. Dobbiamo riappropriarci del calcio di strada e degli allenatori maestri che insegnano calcio, non allenatori che prima sono matematici e poi tecnici. A calcio si insegna l’uno contro uno e la marcatura a uomo, non i calcoli.

I calciatori da cui ricominciare? Scamacca, Raspadori e Zaniolo sono giovani molto interessanti. In B sta facendo bene anche Fagioli alla Cremonese. Ma bisogna ripartire dai settori giovanili. Però abbiamo anche un altro problema. Siamo sbrigativi ad osannare un giovane quando fa bene e poi a distruggerlo. Ci vuole più equilibrio. La Nazionale sta vivendo la stessa condizione del Paese, confusione totale. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici.

Chi vincerà lo Scudetto? Vorrei che lo vincesse il Napoli perché è del Sud. O in alternativa il Milan che ha lavorato molto bene sotto ogni punto di vista. E ha avuto grande coraggio”.