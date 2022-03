In questi giorni, dopo la debacle della Nazionale contro la Macedonia, alcuni giocatori hanno già lasciato il ritiro della Nazionale e non disputeranno la gara di dopodomani con la Turchia, valida solo per le tv e il ranking.

Tra questi c’è Insigne, che ha lasciato il ritiro della Nazionale; ma il Corriere della Sera non ha gradito questo gesto e ha risposto con un pezzo in cui, oltre al capitano del Napoli, attacca anche Immobile e Jorginho. Questo l’editoriale:

“Colpisce la fuga di Immobile, Jorginho e Insigne, che non hanno brillato contro la Macedonia e non sono voluti andare in Turchia. Potrebbe essere un segno di resa, ma di sicuro è una caduta di stile“.

Fonte: Corriere della Sera.