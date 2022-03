Blagoja Milevski, ct della Macedonia del Nord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei playoff per i Mondiali contro l’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non siamo ancora al loro livello, ma proveremo a giocare una grande partita. I ragazzi sono tutti a disposizione, l’atmosfera è ideale per fare un bel risultato. Siamo pronti a tutto e sappiamo che non siamo qui per caso, dirò alla squadra di divertirsi e dare il meglio”.