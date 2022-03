Sconcerti: “Spalletti è stato allenatore vero, levando questi due giocatori”

Mario Sconcerti nel suo editoriale del Corriere della Sera, parla del Napoli elogiando mister Spalletti; ecco quanto detto:

“Il suo Napoli è forse la squadra più corretta fra le tre di testa, nel senso che ha in tutti i ruoli giocatori giusti, non ha falsi equilibri né li deve cercare. Ma Spalletti ha fatto l’allenatore vero togliendo improvvisamente dal campo due colonne portanti della manovra, Zielinski, riferimento offensivo, e Insigne, riferimento di qualunque altra cosa”.

“Una specie di vero contro vangelo, nessuno l’aveva mai provato a Napoli. Ma è il pugno dell’allenatore che ha idee e tiene in mano la squadra. Domani poi è un altro giorno, ma oggi serviva quello, un eccesso per riavere l’ordine”, ha riferito Sconcerti in merito al tecnico della squadra partenopea.