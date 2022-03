Cm.com – Situazione intrigata in casa Napoli, per il reparto portieri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Napoli si trova a gestire una situazione spinosa per quanto riguarda il pacchetto portieri. Secondo quanto riportato dal portale David Ospina potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero. Il colombiano ha il contratto in scadenza a fine stagione e le trattative di rinnovo con il Napoli sono sostanzialmente arenate. Sullo sfondo c’è la Lazio di Tare, pronta a prelevarlo a costo zero visti gli imminenti addii di Strakosha e Reina. Per quanto riguarda Alex Meret invece, la sua situazione è diversa da quella di Ospina ma comunque complessa. Il portiere, 25 anni, ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già avviato i dialoghi per un rinnovo che passa inevitabilmente da un fattore imprescindibile: la garanzia di un posto da titolare. Quest’anno ha giocato solo 12 volte, lo scorso 28. Per firmare il rinnovo vuole sentirsi al centro del progetto. Sullo sfondo c’è il Torino, pronto a fare un’offerta se i discorsi dovessero definitivamente arenarsi.