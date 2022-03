Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della vittoria del Napoli contro l’Udinese: “I partenopei hanno faticato molto di più con l’Udinese che con l’Hellas Verona: i friulani sono in un ottimo periodo. La squadra di Spalletti ha un calendario molto difficile per lo Scudetto”.