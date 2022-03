Dalla Spagna – Il Napoli subisce insulti razzisti ogni giornata

Daniel Verdu, giornalista del quotidiano spagnolo El Pais, ha voluto scrivere un tweet per difendere Napoli ed i suoi tifosi. Infatti, il giornalista sportivo ha denunciato gli insulti razzisti che arrivano alla squadra partenopea in quasi ogni stadio d’Italia: “C’è una squadra in Italia che gioca un derby quasi ogni settimana. Un club che praticamente tutti gli altri odiano e i cui tifosi ogni domenica subiscono qualche insulto razzista. Maradona si innamorò di quel luogo che per tutta la vita rappresentò il nuoto a monte”.

Hay un equipo en Italia que juega un derbi casi cada semana. Un club al que prácticamente odian todos los demás y cuya afición soporta cada domingo algún insulto racista. Maradona se enamoró de ese lugar que representaba el nadar toda una vida río arriba. https://t.co/A53J4I87ht — Daniel Verdú (@DaniVerdu) March 21, 2022