Spalletti su Mertens: “E’ colpa mia se non ha giocato molto”

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la partita Napoli-Udinese prevista domani alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Tra i numerosi argomenti trattati il mister si è soffermato anche sul numero 14 del Napoli: Dries Mertens. Dal rientro di Victor Osimhen, il belga non è riuscito a trovare molto spazio in campo. Il mister ha così commentato:

“Se Ciro non ha giocato è un po’ colpa mia, lui è bravo a farsi trovare pronto sempre anche quando lo vedi nel corridoio che con lo sguardo ti dice ‘io ci sono’, questo ci fa piacere e lo teniamo presente”.