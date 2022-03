KKN – Napoli-Udinese, la probabile formazione: Insigne torna titolare

Napoli-Udinese è il match valido per la 30esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 14:00 allo Stadio Maradona. Luciano Spalletti non ha ancora ben chiaro chi indosserà una maglia da titolare domani. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli potremmo rivedere il centrocampo a tre ancora. La differenza rispetto al Verona sarà probabilmente il ritorno di Zielinski. Fabian Ruiz partirà invece dalla panchina. Maglia da titolare anche per Insigne, mentre sulla destra il tecnico sceglierà uno tra Lozano e Politano.

Questa la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne