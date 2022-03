Fischio finale sui campi di Europa League, l’unica squadra qualificata al momento è il Lione in virtù della vittoria di andata. In attesa di tempi supplementari West Ham e Siviglia, stessa situazione in per Francoforte e Betis. Vince in extremis la Roma grazie ad un gol del solito Tammy Abraham, i giallorossi proseguono in Conference League.