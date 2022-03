Flamini guarda al passato e dice la sua: “Scudetto? Vince il Milan”

L’ex centrocampista del Milan Mathieu Flamini non dimentica il suo passato rossonero e si lascia trasportare dai ricordi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Questo il suo commento sulla lotta scudetto:

“Il Milan è la squadra da battere perchè è ben strutturata sia come squadra che come società, anche Pioli ha molti meriti. Ogni partita va portata a casa, i rossoneri sono una squadra unita, sono fiero del mio connazionale Giroud per esempio. Ma anche Maignan trasmette fiducia alla squadra e Theo è decisamente un top player”.