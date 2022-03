Non c’è tregua per la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico, infatti, potrebbe dover fare a meno di Fabian Ruiz per la sfida contro l’Hellas Verona di domenica 13 marzo (0re 15). Lo spagnolo non è gran forma per colpa di una pubalgia che lo tormenta da tempo.

Oggi verranno valutate le sue condizioni. L’edizione odierna di Tuttosport, oggi in edicola, scrive a proposito del centrocampista azzurro sostenendo che in caso di forfait l’ex Betis sarà sostituito dal primo minuto da Frank Anguissa.