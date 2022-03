CdM – Napoli, la sconfitta contro il Milan deve essere il punto da cui ripartire

La sconfitta del Napoli contro il Milan di Pioli ha rappresentato una battuta di arresto per la squadra partenopea. Perdere uno scontro diretto non è mai facile da accettare, ma Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi ragazzi di guardare avanti. Non è il momento di soffermarsi sui propri errori, ma è il momento di comprenderli e parare da questi.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a tal proposito: “Spalletti ha chiesto alla squadra di liberare la testa, guardare avanti. La richiesta ai suoi calciatori è di seguirlo di più, cioè mettere in campo ciò per cui si lavora in allenamento. Nell’analisi del post-partita, Spalletti ha criticato certe scelte negli ultimi trenta metri nei momenti migliori, come per esempio la prima mezz’ora. La critica riguarda la fase offensiva, la nota dolente del Napoli che ha il sesto attacco del campionato insieme al Sassuolo“.