GdS – Nello spogliatoio vi è stata la stessa situazione post Napoli-Verona! I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione nello spogliatoio azzurro post Napoli-Milan. Secondo il quotidiano è risaputo che quando il Napoli si trova a giocarsi qualcosa di importante il gruppo dimostra di non saper soffrire la pressione. Spalletti ha cercato sempre di rompere meccanismi contorti dell’ambiente, fatti di alibi e tutto sommato è contento che domenica nello spogliatoio ci sia stato un confronto tra i calciatori. I più esperti hanno imputato agli altri di non aver prestato la massima concentrazione, hanno rinfacciato loro un impegno non adatto al livello della partita. Tale reazione e il confronto sono naturali conseguenze dopo il mancato obiettivo al quale tenevano molto. Matematicamente non è finita, ma ciò che preoccupa è quella brutta sensazione tra giocatori. Infatti questi si sono trovati con gli stessi quesiti e simile smarrimento del 23 maggio, dopo il pari col Verona.