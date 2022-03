Verona, riprendono gli allenamenti in vista del Napoli: il report

Il Verona ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica prossima, ore 15, in casa contro il Napoli: ecco il comunicato.

Castelnuovo del Garda – È iniziata oggi, lunedì 7 marzo, la preparazione dei gialloblù al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 13 marzo, contro il Napoli, allo stadio ‘Bentegodi’ (ore 15). Di seguito le attività svolte stamane: lavoro di recupero per chi è stato impiegato nel match contro la Fiorentina, mentre – per tutti gli altri – attivazione, esercitazioni tecniche e mini-partite. Domani, martedì 8 marzo, la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 9 marzo: in programma – in mattinata – una seduta di allenamento, a porte chiuse.