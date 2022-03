Bagni a Radio Marte: “Servono tre centrocampisti in mediana e meno trequartisti”

Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte nella celebre trasmissione calcistica denominata “Si gonfia la rete“.

L’ex centrocampista del Napoli ha avallato la possibilità di tornare al centrocampo a tre, avendo denotato una brutta prestazione di Zielinski: “Serve più sostanza a centrocampo dal momento in cui Zielinski non c’è attualmente”. Una disamina che è stata presa in considerazione proprio in base alla prestazione negativa del polacco, finito sulla ghigliottina dopo la partita di ieri sera e per aver mancato ancora una volta l’obiettivo di dimostrarsi fuoriclasse in questi match che fanno da spartiacque per la stagione del Napoli e per la storia di questo club.