Victor Osimhen potrebbe essere una delle armi in cui Spalletti confida in modo da far male al Milan di Pioli: domani, il suo duello con Tomori sarà una delle chiavi della partita, che il nigeriano dovrà cercare di vincere per creare pericoli al suo ex compagno Maignan.

Per Osimhen, segnare contro il Milan potrebbe anche significare una liberazione e lo sbloccarsi nei big match, cioè in quei match dove o per infortunio o perché contenuto bene, non è riuscito ad incidere.

Ma il suo futuro ad ampio raggio resta nebuloso, in quanto le sirene di alcune squadre della Premier League si fanno sentire: e a queste sirene, il Corriere della Sera svela come risponde ADL.

Attualmente, Osimhen vale 60 milioni ma qualche club inglese potrebbe offrire di più ma siccome ADL punta sul nigeriano, ha fatto già sapere a chi di dovere che la valutazione del cartellino è di almeno 100 milioni, in modo da allontanare alcune pretendenti.

Fonte: Il Corriere della Sera.