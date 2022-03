Ag. Hamsik: “Domani Marek vedrà la partita! Lobotka? Qualità che hanno in pochi”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’:

“Marek vedrà Napoli-Milan, lui continua sempre a seguire gli azzurri quando può. Lobotka? Sono contento che sia riuscito a dimostrare le sue qualità, anche grazie a lui il Napoli sta lottando per lo scudetto. Gli altri anni c’era soltanto la Juventus, adesso è un campionato interessante ed è bello vedere il Napoli lassù.

Lobotka indispensabile per Spalletti? Nessun giocatore è indispensabile, ma le sue qualità si conoscevano già, quando era al Celta lo volevano Barcellona e Inter. A Napoli serve tempo, è un ambiente particolare, sicuramente Marek come altri amici storici lo hanno tirato su quando non giocava. Spalletti con lui ha trovato un giocatore fondamentale per il suo gioco, ha qualità che hanno in pochi, il suo exploit è tutto merito suo…”.