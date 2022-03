Ruiz sul piede di partenza, ADL non vuole rischiare di perderlo a zero

Lorenzo Insigne ha già firmato con il Toronto per la prossima estate, mentre Fabian Ruiz è sul piede di partenza. A riferirlo è l’edizione odierna de La Repubblica, che spiega come lo spagnolo sia in scadenza di contratto nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare con gli azzurri. Per questo motivo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta pensando di cederlo questa estate per non rischiare di dover perdere a zero anche il centrocampista. E per ironia del destino, proprio loro due sono stati coloro che hanno deciso il match contro la Lazio.