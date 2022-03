Gabriele Gravina, presidente della Figc, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha aperto alla possibilità di ospitare in Italia partite del campionato ucraino. Dunque, oltre alla già dichiarata disponibilità ad ospitare dei rifugiati di guerra, si apre ad un nuovo spiraglio di solidarietà e supporto al popolo ucraino, duramente colpito dalla guerra. Inoltre, Gravina si è detto al lavoro per ulteriori iniziative.