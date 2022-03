DAL WEB: “Pronta una nuova maglia per il match contro il Milan. Ecco come sarà”

Napoli-Milan sarà sicuramente una match che lascerà il segno, non solo per la sfida scudetto. In campo, infatti, gli azzurri scenderanno in campo con una nuova maglia. L’indiscrezione arriva dal web, secondo l’account Twitter di A difesa della tua maglia, la nuova divisa ripercorrerà la storia azzurra degli anni ’80.

La nuova maglia doveva essere presentata ad aprile, ma farà il suo esordio in anticipo! Ci sono nuovi aggiornamenti circa lo stile di questa nuova misteriosa maglia. Sembra che sarà una quarta colorazione della Maradona Game. Non ci sono notizie certe, ma potrebbe essere di colore rosso che andrebbe ad aggiungersi a quella blu, azzurra e bianca. Non ci resta che aspettare il match contro il Milan allo stadio Maradona!