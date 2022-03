Napoli-Milan, un altro giocatore rossonero a rischio: i dettagli

Dopo Alessandro Romagnoli anche Zlatan Ibrahimovic sembra essere a rischio per il match di domenica contro il Milan. Secondo quanto riportato da Milannews.it, l’attaccante ha svolto oggi un allenamento personalizzato. Il calciatore è alle prese con un complicato recupero, in quanto fatica a ritrovare la forma fisica adatta al campo di gioco. Il centravanti rossonero non tocca il terreno di gioco in una gara ufficiale da oltre un mese: da quando è stato sostituito lo scorso 23 gennaio contro la Juventus.

Occorre capire se nei prossimi giorni lo svedese tornerà a lavorare in gruppo e se recuperarà per il match di domenica sera contro il Napoli al Maradona