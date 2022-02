Tuttomercatoweb parla della prestazione – da subentrato – di Eljif Elmas, autore di un grandissimo secondo tempo contro la Lazio nella vittoria di ieri.

Il portale online parla del suo acquisto al Napoli: fu pagato 16 milioni di euro nel 2019, per Transfermarkt ora ne vale 24. Ma è lo studio del CIES a far brillare gli occhi del Napoli: la valutazione del macedone è tra i 70 e i 90 milioni di euro. Un diamante che “di sicuro non è più grezzo”.