Campania, De Luca: “Rimane obbligo mascherina in situazioni di assembramento”

Con un post sui propri profili ufficiali, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato l’obbligo dell’uso della mascherina in casi di assembramento. Di seguito, il testo del comunicato:

RIMANE OBBLIGO USO MASCHERINA IN SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO

Si ricorda che permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, in presenza di affollamenti e assembramenti fino alla conclusione dello stato di emergenza, obbligo disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022, previsto anche per le regioni in “zona bianca”.

Si raccomanda in modo particolare di rispettare tale obbligo in occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le attività economiche.