Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi soprattutto sul pareggio degli azzurri a Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ospina? Anche i grandi portieri sbagliando, il vento è la cosa più fastidiosa per chi gioca in quel ruolo. Sia lui che Spalletti sono responsabili della mancata vittoria. Il mister aveva in mente una partita e ha scelto il corrispondente sistema di gioco, ma la previsione era sbagliata e lo si è capito subito. C’erano gli uomini per giocare a quattro, con due linee si poteva fare più filtro sulle verticalizzazioni degli avversari”.