Il tecnico del Tottenham Antonio Conte risponde pubblicamente ad alcune domande sul nuovo volto degli Spurs, Dejan Kulusevski. L’ex Inter ha parlato così a Standard Sport:

“Ho sempre voluto Kulusevski e la sua prestazione contro il City lo conferma, all’Inter lo avevo chiesto ma Paratici mi ha preceduto per farmi uno sgambetto e portarlo alla Juventus. Grande strategia di mercato e in quel momento c’erano le possibilità per rinforzarsi, basti pensare che Paratici ha provato anche per Lukaku”.