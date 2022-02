Tutti hanno gli occhi su Bremer, ce lo fa sapere l’edizione odierna di Tuttosport; oltre al Napoli sembrerebbero esserci anche Juve, Inter e Milan. Il Napoli valuta il difensore brasiliano sui 30mln di euro, Cairo addirittura lo valuta 40mln, ad oggi non c’è nessuna squadra che ha l’accordo con il Torino, tutto dipenderà anche dagli incassi generali e dalle partenze in difesa per le squadre citate.