Il Roma – Malcuit non pervenuto in campo, l’assenza di Di Lorenzo è stata pesante

Kevin Malcuit non ha sostituito Di Lorenzo nel migliore dei modi.

Ne ha parlato l’edizione de Il Roma, secondo cui l’uscita dal campo del terzino destro della Nazionale sarebbe stata pesantissima. Nel finale è entrato, tuttavia, anche Zanoli per cercare di dare una sterzata sulla corsia destra che è apparsa spenta: “Ad aumentare il numero degli indisponibili ci ha pensato Altare che saltando sulla testa di Di Lorenzo lo ha messo fuori gioco. Al suo posto è entrato Malcuit ma sarebbe stato meglio giocare in dieci. Non ce ne voglia il francese, ma in campo non è mai entrato. Infatti ad un certo punto Spalletti ha deciso di farlo uscire dando fiducia al giovane Zanoli. Che non ha fatto male. Si spera che Di Lorenzo possa rientrare subito perché senza di lui diventa tutto più difficile. Cagliari, comunque, va dimenticata in fretta”.

Giovanni Di Lorenzo deve essere recuperato al più presto.