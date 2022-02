Sampdoria-Empoli, le formazioni ufficiali: cambio forzato a centrocampo per Giampaolo

Sono state ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Empoli, seconda sfida del ventiseiesimo turno di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15 allo Stadio Marassi. Gianpaolo deve fare alcune scelte forzate, specie a centrocampo. La gastroenterite di Sensi spinge il tecnico ex Torino a puntare su Abdelhamid Sabiri, trquartista ex Ascoli che debutta per la prima volta da titolare in massima serie. Il tedesco agirà alla spalle di Caputo e Quaglierella. Non c’è Candreva mezzala, con Ekdal e Thorsby a centrocampo insieme a Rincon, mentre in difesa ci sono le conferme di Ferrari e Colley, con Murru e Bereszynski laterali di fronte a Falcone.

Nell’Empoli Andreazzoli punta ancora su Cutrone e Pinamonti. Confermati 3/4 del rombo di centrocampo: Bajrami sempre trequartista, con Asslani e Zurkowski mezz’ali assieme alla sorpesa Benassi. La difesa, nonostante qualche gol subito di troppo, resta confermata

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

Allenatore: Giampaolo

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli