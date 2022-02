De Paola: “Napoli nel primo tempo di livello europeo, poi è andato in paura. Su Osimhen…”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione in onda su Tmw Radio.

Come ha visto le italiane nelle Coppe?

“Ho visto un atteggiamento provinciale di accontentarsi di questo livello basso. L’Inter ha fatto poco con il Liverpool, la traversa di Calhanoglu è casuale, è stata imbrigliata da un Liverpool non in forma. Ho visto un Napoli più a livello europeo, ottimo nel primo tempo e che ha preso un rigore al limite, poi è andato in paura come all’Inter. Ho visto però un atteggiamento più maturo di quello dell’Inter”.

Che ne pensa di Osimhen?

“Ha grandi doti. Deve moderarsi, abituarsi al gioco di squadra, adattarsi all’avversario. Ma Spalletti di sicuro lo indirizzerà bene. E’ un grande calciatore che deve essere ‘affinato'”.