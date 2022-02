Lunedì sera il Napoli di Spalletti affronterà il Cagliari all’Unipol Domus. L’allenatore azzurro dovrà capire come sopperire ai numerosi infortuni che hanno interessato i giocatori della squadra nelle ultime partite.

Nel Cagliari a riposo Marin per una gastroenterite; poi ci sono Pavoletti e Lykogiannis che non giocheranno a causa di un affaticamento muscolare. Per quanto riguarda il Napoli, invece, Anguissa è uscito dal Camp Nou con uno stiramento, dunque non ci sarà e bisognerà vedere per quanto tempo (domani si svolgeranno i dovuti accertamenti); da verificare Zielinski e Fabian Ruiz.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Goldaniga, Obert; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Lykogiannis, Altare, Zappa, Gagliano, Keita, Pavoletti. Indisponibili: Lovato, Carboni, Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Ghloulam, Zanoli, Mertens, Petagna, Ounas. Indisponibili: Lozano, Politano, Lobotka, Anguissa.

ARBITRO: Mariani.