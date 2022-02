Repubblica – De Laurentiis non sarà presente al Camp Nou: il motivo

Aurelio De Laurentiis non sarà presente al Camp Nou per assistere al match Barcellona-Napoli. A dare la notizia è il quotidiano La Repubblica. Sembra che il patron azzurro abbia deciso di guardare la partita da casa e mandare in rappresentanza della società suo figlio Edo De Laurentiis. Il presidente azzurro sarà, invece presente al Maradona il prossimo 24 febbraio per il match di ritorno quando il Napoli ospiterà il Barcellona.

Così scrive il quotidiano: “La priorità del presidente azzurro è il campionato. L’obiettivo è il ritorno in Champions e il raggiungimento di tale obiettivo decreterà anche il futuro del Napoli. ma snobbare l’Europa League è un lusso che gli azzurri non possono permettersi“