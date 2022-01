CorrSera – Con Osimhen in campo media di 2 goal a partita

Con Victor Osimhen in campo la media è di 2 reti a partita.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha analizzato l’influenza di Victor Osimhen nel Napoli di Spalletti: “Con Osimhen in campo il Napoli ha una media di circa 2 gol a partita (2,1 in campionato, 2,2 a livello stagionale), senza Victor si spegne la luce (1,7 con le coppe, 1,4 solo il campionato). Spalletti deciderà se schierarlo da titolare contro la Salernitana o utilizzarlo come a Bologna a gara in corso, rimandando l’impiego dal primo minuto a Venezia-Napoli dopo la sosta”. Osimhen dovrà incidere nuovamente e il Napoli potrà sperare di agguantare le primissime posizioni con il suo apporto, la sua voglia di tornare a gonfiare la rete, di azzannare ogni partita come se fosse l’ultima da giocare. Osimhen e il Napoli si sono ritrovati alla grande.