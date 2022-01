Negli ultimi giorni, tutta Napoli è stata scossa da un’indiscrezione che sostiene l’acquisizione del club da parte di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno dei 3 uomini più ricchi della terra, nell’ambito di un’operazione finanziaria che riguarda non solo il Napoli, ma anche Napoli.

A parlare e a commentare quest’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Manzo, presidente della Banca Cooperativa di Napoli, che ha già avuto modo di confrontarsi con uomini di Amazon:

“In realtà, posso dire che il vice di Bezos è già venuto ospite a Napoli per vedere se è possibile investire qua. Per Amazon, a Napoli possono nascere nuove start-up, relative al settore aero-spaziale. Noi abbiamo accolto questi dirigenti e hanno notato che qui si può collaborare e investire. Sicuramente, se Bezos dovesse investire in progetti a Napoli, vorrebbe dire che questa città è attrattiva”.

Inoltre, il direttore della BCC Napoli ha parlato anche della possibilità che Bezos acquisti il Napoli:

“Io penso che sia prematuro parlarne e non ho avuto segnali di nessun tipo su questa notizia. Tra l’altro, negli incontri con Amazon, nessun dirigente ha mai chiesto di sport o di calcio. Io non so se in futuro Bezos acquista il Napoli, ma non credo che un imprenditore di questo tipo, tra i primi 5 al mondo per ricchezza, sia interessato a un settore come quello del calcio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo.