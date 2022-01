Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulla questione Tagliafico, il terzino sinistro che gioca nell’Ajax, ma che vuole cambiare aria e vuole provare anche un’esperienza in Serie A.

Al momento, bisogna attendere un incontro tra gli agenti del giocatore e l’Ajax, ma il Napoli non molla la presa. Queste le parole di Luca Marchetti, esperto di mercato:

“La trattativa con Tagliafico va avanti; è vero che ci sono alcune difficoltà, ma gli azzurri restano alla finestra. Nelle prossime ore ci sarà un incontro con l’Ajax e lì si potrà capire se gli olandesi accetteranno l’offerta del prestito con diritto”.

Invece, sulla questione Nandez, ha chiosato:

“Il Cagliari potrebbe far andare via Nandez; al momento è in pole il Torino, ma se i sardi decidono di cederlo in prestito, il Napoli si potrebbe inserire nell’operazione”.

Fonte: Sky Sport.