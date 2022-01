Secondo quanto riportato da The Athletic, Christian Eriksen sarebbe prossimo al ritorno al calcio giocato. Il calciatore danese ex Inter sarebbe vicino alla firma con il Brentford, club di Premier League. Il contratto durerebbe fino al termine della stagione con opzione per l’anno successivo. Sarebbe una bellissima notizia quella di poterlo rivedere in campo, specie se si pensa al brutto malore che lo aveva colpito agli Europei durante la partita Danimarca-Finlandia.