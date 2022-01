Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio, attraverso il suo profilo Twitter, ha lanciato un’indiscrezione clamorosa. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, sarebbe in pole position per acquistare il Napoli. “Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è in pole position per diventare il prossimo proprietario del Napoli. Nel progetto dell’imprenditore c’è la creazione dello stadio Amazon Arena Maradona e l’acquisizione del secondo porto del capoluogo partenopeo, il tutto entro il 2026″.

