Salernitana, il presidente Iervolino: “Vi dico una cosa su Ribery”

La Salernitana inaugura una nuova era con il neo presidente Iervolino, quest’ultimo ha risposto oggi a svariate domande in sala stampa. Una delle più salienti non poteva escludere il mercato, soprattutto sul futuro di un big come Franck Ribery. Sul francese si è pronunciato così Iervolino:

“Starà con noi anche l’anno prossimo e avendo 38 anni non posso immaginarlo come calciatore del futuro, lui lo sa benissimo questo. Importante finire la stagione insieme ovviamente, personalmente lo ammiro molto per l’aspetto tecnico e carismatico, penso sia un buon rinforzo ma non faccio l’allenatore o il direttore sportivo. Credo possa fare la differenza ma non interferisco nel lavoro altrui”.