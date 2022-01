Iezzo analizza il match: “Gol di Vlahovic? C’è lo zampino del portiere”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha esaminato attentamente l’episodio del vantaggio della Fiorentina ad opera di Dusan Vlahovic. Così l’estremo difensore a Tmw Radio:

“Ospina può fare di meglio sul gol di Vlahovic perchè credo dovesse star fermo, magari l’avrebbe presa ma c’è anche un pò di fortuna nella sterzata del serbo. Secondo me chi ha sbagliato sul serio è Meret sul gol di Biraghi e anche la barriera doveva uscire più forte. Quello che è successo a Dragowski è un errore di comunicazione della Fiorentina invece, non so se il portiere ha chiamato palla in tempo”.