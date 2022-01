Il difensore della Fiorentina esulta per la vittoria che regala alla sua squadra il passaggio del turno in Coppa Italia. Il calciatore della viola ha parlato così in mixed zone:

“Abbiamo vinto una partita importante senza mollare nonostante tutto quello che è successo, partita eccezionale da entrambe le parti ma abbiamo dimostrato di saperci aiutare dopo la brutta sconfitta. Dobbiamo proseguire su questa strada continuando a lavorare”.