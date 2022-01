Ventura: “Prima che andasse al Napoli, avevo chiuso per Ghoulam”

L’ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Torino e nazionale italiana, Giampiero Ventura, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della gara tra gli azzurri e la Juventus ed ha svelato un retroscena:

“Tra Juventus e il Napoli deve rammaricarsi più il Napoli per non aver preso i tre punti, ha fatto meglio. Questo vuol dire che anche con le assenze la squadra si comporta bene. Ora c’è la Sampdoria, servono i tre punti, ma nel calcio mai dire mai, soprattutto con il Napoli che in casa ha perso tanti punti. Fare una partita come quella in casa della Juventus, senza tanti big, non è da tutti.

Ghoulam? Prima di venire a Napoli era stato trattato e praticamente chiuso da me al Torino. Avevo grandissima stima del giocatore, poi per dei dettagli saltò l’operazione. Quando uno resta fermo a lungo la partita a rischio non è la prima, quella a rischio è sempre la seconda. Se Luciano lo schiera lo fa a ragion veduta”.