Stando a quanto riportato dal Napoli sul proprio profilo Twitter, c’è una bella notizia per tutti i tifosi azzurri e in primis per Luciano Spalletti. Di fatto Victor Osimhen ha effettuato il tampone di controllo ed è risultato negativo. Farà rientro in Italia nelle prossime ore, per poi poter iniziare la preparazione in vista delle gare con il Napoli.

