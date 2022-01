Il difensore inglese, nuovo acquisto del Napoli, Axel Tuanzebe, sarà a disposizione di Luciano Spalletti e del suo vice Domenichini, come testimoniato anche dalla lista dei convocati in cui è presente. Come rivela Tuttosport, ieri il calciatore ha svolto il suo primo allenamento con il vice-allenatore, mentre con il tecnico toscano ci ha parlato in videochiamata per il benvenuto nel nuovo club.