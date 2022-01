La Sampdoria sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato, nella gara in programma domenica 9 gennaio alle ore 16:30. I blucerchiati saranno orfani di Antonio Candreva, espulso ieri contro il Cagliari, ma non solo. Il difensore giapponese, Maya Yoshida, infatti, ieri è uscito per un infortunio muscolare e anche oggi, come si evince dal report dei blucerchiati, ha lavorato a parte ed è in forte dubbio per la gara contro gli azzurri.