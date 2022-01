ASL Napoli2, richiesta una relazione su Rrahmani, Zielinski e Lobotka

Il Napoli torna subito ad allenarsi viste le prossime partite con Sampdoria, Fiorentina e Bologna nel giro di 7 giorni. In attesa di buone notizie dai tamponi effettuati per gli attuali positivi (Osimhen e Lozano su tutti, visto che non sono ancora in città), come riporta ANSA, l’ASL Napoli2 ha richiesto una relazione alla società partenopea in merito alla presenza in campo ieri sera di Rrahmani, Lobotka e Zielinski, in quanto non hanno ancora la terza dose di vaccino e non sarebbero potuti scendere in campo.