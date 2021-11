Veretout: “Scudetto? In corsa Milan e Inter, anche il Napoli che gioca un bel calcio con Spalletti”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giocatore giallorosso: “Mourinho ha ragione nel dire che alla Roma servono rinforzi per il progetto. Lui è l’uomo giusto ma ora non siamo in un bel periodo. Eravamo partiti bene, il nostro obiettivo resta la Champions che per ora dista 3 punti. Scudetto? Il Milan ha Pioli che è super e l’Inter ha un grandissimo leader che è Dzeko. Tra le pretendenti c’è anche il Napoli che gioca un bel calcio con Spalletti”.