Adani: ” Contro il Verona, Osimhen ha fatto una giocata alla Vieri”

Daniele ‘Lele’ Adani, ex giocatore ma oggigiorno noto opinionista, ha analizzato la prova di Osimhen contro il Verona alla ‘Bobo Tv’, programma notissimo su Twitch. In particolar modo si è soffermato su una giocata meravigliosa del nigeriano, il cui tiro ha stampato il palo:

“La giocata del palo di Osimhen mi ha ricordato Bobo Vieri. Il nigeriano è di spalle, non ha spazio perché è pressato. Lui è destro , ma controlla e gira il corpo sul sinistro. Tira col mancino in uno spazio piccolissimo tra il difensore che portava la pressione. Non vedeva la porta, ma la sentiva. Veramente una gran giocata, l’anno scorso non le faceva queste cose qui”.

Segno, quindi, di un classe ’98 sempre più in forma e imprescindibile per la compagine di Spalletti.